Prenses Diana'nın astroloğundan şaşırtan kehanet! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

Kraliyet ailesinin ve Prenses Diana'nın kişisel astroloğu, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bebekleri hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Kraliyet astroloğu bebek Archie'nin ileride ABD Başkanı olabileceğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 14.5.2019 12:09Güncelleme Tarihi: 14.5.2019 12:18
Prenses Diana'nın kişisel astroloğu Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebekleri Archie'nin ileride ABD Başkanı olabileceğini iddia etti.