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'nın astroloğundan şaşırtan kehanet! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

ailesinin ve 'nın kişisel astroloğu, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen ve ile Meghan Markle'ın Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bebekleri hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Kraliyet astroloğu bebek Archie'nin ileride ABD Başkanı olabileceğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 14.5.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 14.5.2019 12:18
Prenses Diana'nın astroloğundan şaşırtan kehanet! Meghan Markle'ın bebeği Archie...

'nın kişisel astroloğu ve Meghan Markle'ın bebekleri Archie'nin ileride ABD Başkanı olabileceğini iddia etti.

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Prenses Diana'nın astroloğundan şaşırtan kehanet! Meghan Markle'ın bebeği Archie...
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