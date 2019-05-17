ABD ve Körfez ülkeleri arasında askeri toplantı

ABD ve Körfez ülkelerinden askeri yetkililerin, Bahreyn'de bir araya gelerek, bölgede serbest ticaret akışı vedeniz güvenliği meselesini görüştüğü belirtildi.

Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde Arapça yayın yapan El-Hurra televizyon kanalının haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki askeri komutanlar ve ABD Deniz Kuvvetleri komutanları Bahreyn'in başkentiManama'da bir araya geldi.

Toplantıda, bölgede serbest ticaret akışı ve deniz güvenliği konularının ele alındığı belirtilirken, toplantıya katılan Körfez ülkelerinin isimlerine dair bilgi verilmedi.

Körfez ülkelerinden de söz konusu toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.