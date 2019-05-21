400 öğrencinin okul borcunu ödeyecek

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ABD'de milyarder işadamı Robert F. Smith Georgia eyaletinin Atlanta kentinde Morehouse Üniversitesi'nden bu sene mezun olan tüm öğrencilerin eğitim için aldıkları kredileri üstlendi. Morehouse Üniversitesi'nde fahri doktora almak için bulunan Smith, törende konuşma yaparken kararını açıklayınca 2019 mezunları ve okulun öğretmenleri büyük tezahüratta bulundu. Smith "Sekiz nesildir bu ülkede bulunan ailem adına, sizin otobüsünüze biraz yakıt koyacağız. Ailem, öğrencilerin üniversite kredilerini ödemek için bağış yapıyor" dedi.Smith ayrıca Morehouse Üniversitesi'ne 1.5 milyon dolarlık bağış yapacağını da ekledi. Üniversitenin 400 mezununun milyonlarca dolarlık borcunu Smith tarafından ödenecek. Üniversite, öğrencilerin toplam borcunu hesaplayarak Smith'e bildirecek. Masrafların en az 10 milyon dolar olması bekleniyor. 22 yaşındaki Aaron Mitchom eğitimi için bankadan aldığı 200 bin doları geri ödemeyeceğini öğrenince ağladığını belirterek, "Hepimiz ağladık. Üstümüzden büyük bir yük kalktı" dedi. Morehouse Üniversitesi Başkanı David A. Thomas ise "Bu bağış onlara hayallerini, tutkularını takip etme özgürlüğü tanıyor" diye konuştu. 1867'de kurulan üniversiteden mezun olanlar arasında ünlü oyuncu ve yönetmen Shelton Spike Lee, ünlü aktivist Martin Luther King, ünlü oyuncu Samuel L. Jackson ve iş insanı Herman Cain gibi isimler bulunuyor.