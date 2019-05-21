İlk icraat erken seçim

Ukrayna devlet başkanlığı seçimini kazanan Vladimir Zelenskiy, yemin ederek görevine başladı. Ukrayna Parlamentosunda Zelenskiy'in devlet başkanlığı görevine başlaması için yemin töreni düzenlendi. Farklı ülkelerin devlet başkanları, parlamento başkanları ve bakanların geldiği törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yemin töreninin ardından parlamentoyu feshetti

KIRIM VE DONBAS VURGUSU

Parlamento Genel Kurulunda kürsüde anayasa üzerine el basarak yemin eden Zelenskiy'e devlet başkanlığı mazbatası ve bazı devlet sembolleri verildi. Bakanlar kurulunu istifaya çağıran Zelenskiy, "8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu feshediyorum" dedi. Zelenskiy, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını, yasa dışı zenginleşmeye karşı ceza yasası çıkarılmasını ve seçim yasasında düzenleme yapılmasını istedi. Ukrayna Anayasası'na göre devlet başkanının parlamentoyu feshetmesinden sonra 60 gün içinde ülkede milletvekili seçimlerine gidilmesi gerekiyor.

Ülkenin doğusundaki savaşı kendilerinin başlatmadığını, ancak bu savaşı kendilerinin bitireceğini vurgulayan Zelenskiy, "Biz diyaloğa hazırız. Fakat bu diyalog için ilk adım bütün Ukraynalı esirlerin geri verilmesidir. Daha sonraki meselemiz, kaybedilmiş toprakların geri alınmasıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse bana göre bu formül doğru değil. Kırım ve Donbas Ukrayna topraklarıdır" diye konuştu.



Ukrayna Parlamentosunda yemin törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mariyinsky Sarayı'ndan ayrılışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan Ukraynalılar ile tokalaştı, sohbet etti.