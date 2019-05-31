Bağdadi için operasyon başlatıldı

İngiltere'ye ait özel hava kuvvetleri, Amerikan Özel Kuvvetleri ile birlikte Bağdat yakınlarında olduğu düşünülen terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için "yakala veya öldür" operasyonu başlattı. Operasyonun Bağdat'ın kuzeyinde bulunan özel bir merkezden yönetileceği ve operasyonda 30 SAS üyesinin yer alacağı öğrenildi. Operasyon esnasında çevre güvenliği ise Irak'ın "Altın Bölüğü" tarafından yürütüleceği belirtildi. Operasyonda ayrıca insansız hava araçlarının 24 saat gözleme faaliyetinde bulunacakları aktarıldı. Kullanılacak hava araçlarının füzelerle donatılarak herhagi bir hedef belirleme durumunda ateşlenmeye hazır bir şekilde Al Anbar ve Musul dolaylarında devriyelerine bwaşladı. Rus Sputnik portalı, yetkili bir kaynağın, "Hata yapacak, sonunda hepsi hata yapar ve yakalanır veya öldürülür" sözlerini aktardı.

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