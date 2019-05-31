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'ndan Kerkük'teki terör saldırılara kınama!

'ndan yapılan açıklamada; "Farklı etnik/dini grupların barış içinde birarada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 10:29
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük'teki terör saldırılara kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemler nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Farklı etnik/dini grupların barış içinde birarada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu tür hain saldırıların Kerkük halkının barış, huzur ve güven içinde birarada yaşama ve Irak'ın refah ve huzuruna katkı sağlama yönünde sergilediği iradeyi sarsamayacağına olan inancımız tamdır." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük'teki terör saldırılara kınama!
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