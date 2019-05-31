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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, S-400' tedariği hakkında önemli açıklamada bulundu. Aksoy; S-400 sürecinin planlandığı gibi gittiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 12:06
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevap verdi.

Aksoy, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere Türkiye'nin ABD makamlarına ilettiği Çalışma Grubu toplantısı teklifinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması
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