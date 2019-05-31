İran’ı karıştıran cinayete tepki yağdı

Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, ikinci eşi Mitra Necefi'yi salı günü Tahran'daki evinde tartıştıktan sonra öldürdü. Cinayeti işledikten sonra silahıyla birlikte karakola teslim olan Necefi'nin görüntüleri devlet televizyonunda yayınlandı. Cinayet anını İran devlet televizyonu İRİB'e anlatan eski Tahran Belediye Başkanı'nın röportaj sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti. Eşiyle uzun süredir tartıştığını söyleyen Necefi, eline silahı aldıktan sonra eşinin panikleyip üzerine kapandığını ve o sırada ateş ettiğini söyledi. Aynı programa katılan Tahran emniyetinden Reza Lotfi ise Necefi'nin silahından çıkan 5 kurşunun ikisinin eşine isabet ettiğini söyledi. Muhabir de daha sonra Necefi'nin silahını göstererek "Eşini bununla öldürdü" diyerek silahtaki mermileri saydı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Necefi'nin karakoldaki görüntüleri, sosyal medyada İranlıların tepkisini çekti. Twitter'da kullanıcılar, hem Necefi'nin karakoldaki rahat tavırlarına, hem de İRİB muhabirinin cinayeti "magazinleştirmesine" tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Necefi'nin tutuklu kıyafeti ile fotoğrafı yayınlandı. Necefi , eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde 1988- 1997 arasında eğitim bakanlığı görevinde bulunmuş ayrıca Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcısı olarak da görev yapmıştı.