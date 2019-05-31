Susuzluktan ölen mahkum için tazminat

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ABD'nin Milwaukee Cezaevi'nde susuzluk nedeniyle hayatını kaybeden Terrill Thomas adındaki mahkumun ailesi 6.75 milyon dolar tazminat alacak. 38 yaşındaki Thomas, 2016 yılında tutuklu bulunduğu hapishanede kaldığı hücrede görevliler tarafından susuz bırakıldı. 7 gün boyunca su verilmeyen Tohomas, sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. Thomas'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, ailesine tazminat ödenmesine karar verildi. Tazminat, Milwaukee ilçesi ve mahkumların sağlık durumundan sorumlu olan özel şirket tarafından ödenecek. DIŞ HABERLER