Trump’ın planı tehlikede

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni koalisyon hükümetini kuramadı. Bunun üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı. İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hiç bir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimden az farkla birinci çıkan Başbakan Netanyahu'ya geçen ay koalisyonu kurma görevi vermişti. İsrail'de erken seçim kararı alınması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın da geleceğini tartışmaya açtı. Haaretz gazetesindeki analizde, erken seçim nedeniyle Yüzyılın Anlaşması planının açıklanmadan rafa kalkabileceği yorumu yapıldı. Suudi Arabistan ve Mısır'ın desteklediği plana Filistin tarafı karşı çıkıyor. Yüzyılın Anlaşması" planında, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

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