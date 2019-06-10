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Son Dakika haberi: Kazakistan'da sonucu! Cumhurbaşkanı seçildi

Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer 'in! Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nursultan Nazarbayev'in sürpriz istifasının ardından, yemin ederek görevi devralan Kasım Cömert Tokayev, dün gerçekleştirilen sonuçlarına göre oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:21
Son Dakika haberi: Kazakistan'da seçim sonucu! Kasım Cömert Tokayev Cumhurbaşkanı seçildi

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkan Yardımcısı Konstantin Petro, komisyon oturumunda cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin ilk sonuçlarını bildirdi.

Buna göre, mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev yüzde 70,76, Komünistler Halk Partisi Adayı Jambıl Ahmetbekov yüzde 1,82, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" Adayı Daniya Yespayeva yüzde 5,2, Millet Kaderi Adayı Amirjan Kosanov yüzde 16,02, Halk Demokratik Vatansever Partisi Adayı Toleutay Rahimbekov yüzde 3,2, Kazakistan Sendikalar Derneği Adayı Amangeldi Taspihov yüzde 2,07 ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği Adayı Sadibek Tugel yüzde 0,92 oy aldı.

MSK üyesi Zaureş Baymoldina da seçim sürecinde komisyon tarafından 16 kanun ihlalinin kayıt altına alındığını belirterek, ihlallerin seçmen listesi ve oy verme sürecine ilişkin olduğunu söyledi.

Seçimlere katılım yüzde 77,4 oranında gerçekleşmişti.

TÜRKİYE'DEN MEMNUNİYET MESAJI

Türkiye de seçimlerin yüzde 77 katılımla gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti!

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Son Dakika haberi: Kazakistan'da seçim sonucu! Kasım Cömert Tokayev Cumhurbaşkanı seçildi
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