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Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemi personeli hakkında skandal karar!

bir skandala daha imza attı! Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri başlatmasının ardından Güney Kıbrıs Rum kesiminden skandal tehditler gelmeye devam ediyor. Rum kesimi sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve , (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 11:37
Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemi personeli hakkında skandal karar!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

SKANDAL KARAR!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayından beridir Kıbrıs adasının 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih Sondaj gemisinde görevli personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,(TPAO) ile işbirliği yapan şirket yetkilileri ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı hakkında ki tutuklama kararında Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.

Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye'den personel bulunduğu ve Türkiye'nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

TEHDİT ETMİŞLERDİ

Rum yönetimi daha önce, Fatih gemisinde görev alan personeli "uluslararası tutuklama emri" çıkarmakla tehdit etmişti.

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Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemi personeli hakkında skandal karar!
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