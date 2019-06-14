Japon petrol tankerlerinde patlama

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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurdu. İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Körfezinde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göreyse, tankerlerdeki 44 kişi tahliye edilerek, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Cask Limanı'na nakledildi. ABD'nin Bahreyn'de bulunan 5'inci Filosu, saldırıya uğradığı tahmin edilen iki tankere yardım için bölgeye kuvvetlerini gönderdi. Uluslararası petrol ticareti için kritik önemdeki bölgeden geçen ay da gerilimi yükselten benzer saldırı haberleri gelmişti.Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı 12 Mayıs'ta 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını duyurmuştu.