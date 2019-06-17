Körfez krizinde İran, ABD’yi suçladı

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Bir ay önce Umman Körfezi'nde Suudi petrol tankerlerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Bölgede bir savaş istemiyoruz ama halkımıza yönelik herhangi bir tehditle karşı karşıya kalırsak cevap vermekten çekinmeyeceğiz" dedi. Eş-Şark El Evsat gazetesine demeç veren Muhammed bin Selman, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini, uluslararası toplumun İran'a karşı kararlı bir tutum almasını beklediklerini vurguladı. İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise körfezdeki saldırıyla ilgili ABDBaşkanı Donald Trump'ın İran'ı suçlamasını "ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı" olarak nitelendirdi ve saldırıdan Washington'ı sorumlu tuttu. Öte yandan İran, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesi üzerine, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Rob Maker'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hunt'ın delil ve belge olmadan İran'ı itham ettiği ve Londra'nın bu konuda Washington'un izlediği yolu takip ettiği savunuldu.