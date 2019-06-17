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Körfez krizinde , ABD’yi suçladı

, ’nde yaklaşık bir ayda meydana gelen iki gemi saldırısından ABD’yi sorumlu tutarken, da karşı açıklama yaparak iki gemisini hedef alan saldırının arkasında İran’ın olduğunu ileri sürdü

Giriş Tarihi: 17.6.2019
Körfez krizinde İran, ABD’yi suçladı
Bir ay önce Umman Körfezi'nde Suudi petrol tankerlerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Bölgede bir savaş istemiyoruz ama halkımıza yönelik herhangi bir tehditle karşı karşıya kalırsak cevap vermekten çekinmeyeceğiz" dedi. Eş-Şark El Evsat gazetesine demeç veren Muhammed bin Selman, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini, uluslararası toplumun İran'a karşı kararlı bir tutum almasını beklediklerini vurguladı. İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise körfezdeki saldırıyla ilgili ABD
Başkanı Donald Trump'ın İran'ı suçlamasını "ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı" olarak nitelendirdi ve saldırıdan Washington'ı sorumlu tuttu. Öte yandan İran, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesi üzerine, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Rob Maker'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hunt'ın delil ve belge olmadan İran'ı itham ettiği ve Londra'nın bu konuda Washington'un izlediği yolu takip ettiği savunuldu.
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Körfez krizinde İran, ABD’yi suçladı
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