Mısır Eski Cumhurbaşkanı adayı Eymen Nur, Muhammed Mursi'nin sözde mahkemede şehit olmasına ilişkin A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"MUHAMMED MURSİ KATLEDİLDİ, ORGANİZE BİR CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Eymen Nur, Muhammed Mursi'nin katledildiğini söyledi. Nur, "Çok önemli bir dostu. Çok uzun seneler onunla omuz omuza çalışma fırsatı taşıdım. Tutuklamalar döneminde de onun arkadaşı oldum. Beraberdik onunla. Muhammed Mursi katledildi, organize bir cinayete kurban gitti.Yavaş yavaş bir cinayet işlendi. 6 yıldır ailesi onunla görüşemedi, ilaçlarına ulaşım izni verilemedi. Özel doktoru ona ulaşamadı. Bundan bir ay önce ayın 7'sinde bana yönelik bir cinayet söz konusu, beni öldürmek istiyorlar demişti." diye konuştu.

Dikkat çeken açıklama: Muhammed Mursi katledildi, organize bir cinayete kurban gitti

"MISIR HALKI VE FİLİSTİN HALKININ DAVASINI ÜSTLENMİŞ BİR İNSANDI"

Eymen Nur, "u bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Mursi bu açıklamayı yaptıktan 9 gün sonra hayatını kaybeti. Bu bizi bunun normal bir ölüm olmadığını düşünmemize neden oluyor. Bu bize uluslararası bir soruşturma yapma hakkı da tanıyor. Onun 6 yıldır yaşadığı hayat bir anlamda bizim bağımsız bir grup tarafından soruşturulması gerekiyor.

"ONUN CENAZESİ BİR SUÇLU GİBİ DEFNEDİLMEMELİ"

Onun cenazesi bir suçlu gibi defnedilmemeli. Mısır halkı kendi seçtiği lideri olması gerektiği gibi uğurlanmasını istiyoruz. Muhammed Mursi'nin yanında 60 bin tane insan var zindanlarda. Uluslararası kuruluşların bu insanların neler yaşadığını görmelerini istiyoruz. Mursi Mısır halkı ve Filistin halkının davasını üstlenmiş bir insan. İsrail ile işbirliği yaptığı için değil Filistin davası için Hamas ile işbirliği yaptığı için bugün yargılanıyordu. " ifadesine yer verdi.