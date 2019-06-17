Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu

mahkeme salonunda şehit oldu

Darbeyle görevinden alınan ve 6 yıldır zindanlarda tutulan Mısır eski devlet başkanı mahkeme salonunda şehit oldu.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 19:21
Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yapılan darbeden sonra Mısır zindanlarına atılan Mursi'den acı haber geldi. Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi.

Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.

MISIR'DA YÜZBİNLER MURSİ İÇİN AYAKTA

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde 8 Ağustos 1951 tarihinde doğan Muhammed Mürsî Îsa el-Eyyat, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mursi'nin şehadeti için "Mısır halkına baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN