Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yapılan darbeden sonra Mısır zindanlarına atılan Mursi'den acı haber geldi. Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi.
Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.
MISIR'DA YÜZBİNLER MURSİ İÇİN AYAKTA
Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde 8 Ağustos 1951 tarihinde doğan Muhammed Mürsî Îsa el-Eyyat, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mursi'nin şehadeti için "Mısır halkına baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor.