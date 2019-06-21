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480 Türk işçi 'da mahsur!

'da bir otel inşaatında 13 aydır çalışan 480 işçi, ücretlerin alamadıkları için greve başlamıştı. Zor şartlar altında çalıştırıldıklarını ve yaklaşık 8 aydır maaş alamadıklarını ifade eden işçiler, sosyal medya hesaplarında yaşadıkları sıkıntıları anlattılar.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 16:47
480 Türk işçi Suudi Arabistan'da mahsur!

'da otel inşaatında yaklaşık 13 aydır çalışan yaklaşık 480 işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek greve başladı. 4. gününe giren grevde işçiler 8 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

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480 Türk işçi Suudi Arabistan'da mahsur!
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