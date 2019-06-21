480 Türk işçi Suudi Arabistan'da mahsur!

Suudi Arabistan'da bir otel inşaatında 13 aydır çalışan 480 işçi, ücretlerin alamadıkları için greve başlamıştı. Zor şartlar altında çalıştırıldıklarını ve yaklaşık 8 aydır maaş alamadıklarını ifade eden işçiler, sosyal medya hesaplarında yaşadıkları sıkıntıları anlattılar.
Giriş Tarihi: 21.6.2019 16:46Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 16:47
Suudi Arabistan'da otel inşaatında yaklaşık 13 aydır çalışan yaklaşık 480 işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek greve başladı. 4. gününe giren grevde işçiler 8 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.