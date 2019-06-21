BMGK cinayeti ciddiye almalı

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi hakkında rapor hazırlayan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Anadolu Ajansı'na konuştu. Kaşıkçı cinayetine ilişkin özellikle Suudi Arabistan yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutan ifadelerin yer aldığı ve önceki gün yayımlanan rapor, dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Kaşıkçı'nın öldürülmesinin uluslararası bir cinayetten daha fazlası olduğunu belirten Callamard, "Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi. Bundan dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu cinayeti ciddiye alması önemli" dedi.Gelecek hafta başlayacak BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) oturumunda raporu sunacak olan Callamard, Kaşıkçı cinayetinin benzerinin bir daha yaşanmaması için "hedef gözeterek öldürmelerin soruşturulması için uluslararası bir mekanizma kurulması" tavsiyesinde bulundu. Callamard, raporunda, 'Arria formülü (gayriresmi BM Güvenlik Konseyi toplantısı)' çağrısı yapmasına ilişkin ise şunları kaydetti: "BMGK'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ciddiyetine ve vahametine gerçek anlamda inandığını düşünmüyorum. Bana öyle geliyor ki gerçeği kavramakta başarısız oldular. Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi. Bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." Bu arada ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.BM tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporda, Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Suud el Kahtani'nin, 2017 yılında Riyad ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Saad el Hariri'yi 'tehdit ederek istifaya zorladığı' belirtildi. Raporda Suudi Arabistanlı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Kahtani'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolüne vurgu yapılmıştı.