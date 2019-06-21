SON DAKİKA | Trump'tan şok açıklama: "İran'a yönelik saldırıyı durdurdum!"

ABD Başkanı Donald Trump dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenlemeyi planladıklarını ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini söyledi.

Trump, "Saldırsaydık 3 tesis hedef alınacaktı ve 150 kişi ölecekti" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "İran'a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran konusunda acelem yok. İran yaptırımlarına gece yenileri eklendi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanların öleceğini söylediler, saldırıyı durdurdum" şeklinde konuştu.