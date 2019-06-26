Güney Kıbrıslı seri katile 7 kez müebbet

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) teğmen rütbesiyle görev yapan, seri cinayet zanlısı Nikos Metaksas, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki eski RMMO subayını 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum etti. Filipinler, Nepal ve Romanya kökenli kadınlarla, bu kadınlardan ikisinin 6 ve 8 yaşındaki kızları olmak üzere toplam 7 kişiyi katleden Metaxas, mahkemede suçunu itiraf ederken "İğrenç suçlar işledim. Bunları neden ve nasıl yaptığıma dair kafamda açık yanıtlar yok" dedi.