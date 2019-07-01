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’de "Sea Breeze 2019" tatbikatı

’nın Odessa limanından başlayan askeri tatbikata, Ukrayna, , ve Moldova katılıyor. Yaklaşık 30 savaş gemisi, 24 uçak ve 3 binden fazla askerin katılması beklenen tatbikatta, Tuna Nehri'nden 'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunması senaryosu uygulanıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 16:31
Karadeniz’de Sea Breeze 2019 tatbikatı

Ukrayna'nın ev sahipliğinde Odessa kentinde "Sea Breeze-2019" askeri tatbikatı başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinde "Sea Breeze-2019" adlı askeri tatbikatın resmi törenle başladığı belirtildi.

Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova'nın katıldığı tatbikat, Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde yapılacak.

Yaklaşık 30 savaş gemisi, 24 uçak ve 3 binden fazla askerin katılması beklenen tatbikatta, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunması öngörülen senaryo uygulanıyor.

Tatbikat, 14 Temmuz'a kadar sürecek.

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Karadeniz’de "Sea Breeze 2019" tatbikatı
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