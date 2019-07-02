KKTC: Füze Suriye’den geldi

BUGÜN NELER OLDU

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına önceki gün düşen cismin bir füze olduğu ve Suriye tarafından geldiğinin mümkün olduğu açıklamasını yaptı. Akıncı olayla ilgili tek tesellinin füzenin yerleşim yerine düşmemesinin ve herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmamasının olduğunu belirtti. Akıncı, Suriye'deki çatışmaları işaret ederek, "Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri" ifadesini kullandı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, "Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde" dedi. Özersay Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Taşkent köyü yakınlarına düşen cisimle, Temmuz 2018'de Gaziantep'e düşen S-200 tipi Rus yapımı füzenin üzerindeki yazılı ibarelerin aynı olduğunu söyledi.Edinilen bilgilere göre Suriye rejimi, İsrail'in saldırıları üzerine S-200 füzelerini harekete geçirdi. Füzelerden biri kontrolden çıkarak, Kuzey Kıbrıs'a yöneldi. Serbest uçuşa geçen S-200 füzesi imha olmadı, yoluna devam etti. Ada üzerinde bir süre dolaşan füze, Beşparmak Dağları'nın eteklerine yer alan Taşkent köyü bölgesine yöneldi. Yaklaşık 200 km yol kateden Rusya yapımı füze, yere 300 metre kala infilak etti. Füzenin infilak etmesiyle bir çok parçası geniş bir alana yayıldı.