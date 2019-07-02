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Son dakika haberi: Kremlin'den Putin açıklaması- Trump ile ilgili bir durum...

Son dakika haberi: Peskov: Putin’in, denizcinin hayatını kaybettiği nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 21:13
Son dakika haberi: Kremlin'den Putin açıklaması- Trump ile ilgili bir durum...

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi.

Rusya Deniz Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Rus su altı araştırma gemisinde yangın: 14 ölü

PUTİN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

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Son dakika haberi: Kremlin'den Putin açıklaması- Trump ile ilgili bir durum...
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