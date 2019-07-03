Beyaz Saray'dan Donald Trump ile ilgili son dakika açıklaması! ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu nasıl?

Edinilen son dakika bilgisine göre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü. Pence'in bu dönüşünün 'acil durum' olarak tanımlanırken, sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Öte yandan, Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasından kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamıştı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili Başkan Yardımcısı Pence'in dönüşüne yönelik bilgi verirken, Donald Trump'ın sağlık durumu hakkında da konuştu.

İşte, yapılan o açıklama;