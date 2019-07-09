Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Netanyahu yine İran'ı tehdit etti

Netanyahu yine 'ı tehdit etti

Başbakanı Binyamin Netanyahu, ", son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. Bu uçakların, İran ve dahil 'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar" diyerek İran'ı tehditlerini sürdürdü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 17:43
Netanyahu yine İran'ı tehdit etti

Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti.

"UÇAKLARIMIZ HER YERE ULAŞABİLİR"

Hava üssünde yaptığı incelemelerin ardından İsrail ordusuna ait bir F-35s savaş uçağını arkasına alarak açıklama yapan Netanyahu, "İran, son zamanlarda İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. Bu uçakların, İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabileceğini hatırlamalılar." ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail'e tehdit: Sizi yok edeceğiz

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI...

Tahran'ı sık sık nükleer silah üretmeyi amaçlamakla suçlayan Netanyahu, İsrail'in tek başına kalsa dahi İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceği şeklinde açıklamalar yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Netanyahu yine İran'ı tehdit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN