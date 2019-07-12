S-400 Hava Savunma sistemi hakkında önemli açıklamalar!

S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin Türkiye'ye teslimatı bugün itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı 'nın son dakika olarak duyurduğu haberin ardından S-400 savunma sistemleri hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar fgeliyor. İşte S-400 Hava Savunma Sİstemleri'nin teslimat süreci hakkında ilk değerlendirmeler...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, S-400'erin teslimat sürecine ilişkin yaptığı açıklamada; S-400'lerin Patriotlara göre çok daha üstün özelliklere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca Rusya ile S-500'ler konusunda teknolojik paylaşımda bulunacağını dile getirdi.

İşte Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları;

Coşkun Başbuğ: "S-400'lerin Patriot'lara göre birçok üstün özelliği var"

Okan Müderrisoğlu: Türkiye'nin bu adımıyla artık yeni bir dönem başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu;

"Bugün atılan somut adımla beraber siyasi ve stratejik olarak yeni bir dönem başladı. Türkiye artık tek merkezli değil, çok merkezli ve milli çıkarlarını düşünen yeni bir sürece giriyor. Ekonomik olarak baktığımızda artık mesele Güneydoğu Asya'ya kaymaya başlıyor. Bu karar, kaotik yeni dünya düzenine göre Türkiye'nin yeni bir konum alması açısından çok önemli. Aynı zamanda bu kararı siyasetten bağımsız, geleceği de tasarlayan bir adım olduğunu unutmayalım. Türk-Amerika ilişkilerindeki gerginlik; F-35, S-400 ile sınırlı değil. Herşeyden önce FETÖ ve darbe girişiminde ABD'nin tavrı Türkiye'nin ikna olmadığı bir konu. Burada bir problem var." dedi.

İşte Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları:

Okan Müderrisoğlu: "Siyasi, stratejik ve ekonomik açıdan yeni bir dönemin kapısı aralanmış olacak"