Başkan Erdoğan'ın Batı'ya karşı zaferi

Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin bir bölümü Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye ve Rusya arasındaki alışverişe başından beri karşı olan ABD ve NATO, sevkiyatın yapılmasını engelleyemedi.

Kommersant FM siyaset yorumcusu Dmitriy Drize, konu ile ilgili, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'ya karşı bir zafer kazandığını savundu.



Rus basını: Erdoğan'ın Batı'ya karşı zaferi

Batı etkisine karşı S-400 anlaşmasının çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Drize, "ABD ve Donald Trump yaptırım tehdidiyle bu sevkiyatı engellemeye çalışsalar da her şeye rağmen sistemler Türkiye'ye getirildi. Batılılar gerçekten endişe duruyor, NATO da rahatsız.Kilit bir partner olarak Ankara, ABD'nin düşmanı değilse de rakibinden silah satın alıyor"dedi.

Drize, S-400'lerin Ankara ya da benzeri başka bir noktasını saldırılardan koruma imkânı vereceğine dikkat çekti.

S-400 sevkiyatını Erdoğan'ın marifeti olarak tanımlayan yazara göre, Cumhurbaşkanı'nın kararlı olması Trump'ın pes etmesine sebep oldu.

"S-400, Erdoğan için özellikle de bir siyasi zafer" diyen Drize, "Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile son zamanlarda zor ilişkileri oldu. Washington sürekli baskı yapıp Suriye'de Kürtleri destekliyor, Ankara'nın 2016'daki darbenin planlayıcısı olarak gördüğü Fetullah Gülen'i vermeyi reddediyor. Avrupa, özellikle Almanya sürekli kendi kurallarını dayatıyor" yorumunda bulundu.