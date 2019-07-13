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Teslimat sonrası 'dan 'ye resti

parlamentosunun üst kanadı ’nin Başkanı , sevkiyatı ile ilgili gelen tepkiler hakkında Rusya ile arasında askeri alandaki işbirliğinin kendi kendine yeter durumda olduğunu, ’nin de bu gerçekle barışması gerektiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 13.7.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 20:28
Teslimat sonrası Rusya'dan ABD'ye S-400 resti

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte ABD'nin Türkiye'nin S-400 satın alma kararını sorun olarak gördükleri açıklamasıyla ilgili konuştu.

Kosaçev, "ABD her açıklamasında bayağı bir şekilde kendi çıkarlarını öne sürüp müttefiklerine kendi silahlarını almasını dayatıyor. Washington için kendi silahları ile ilgili olmayan tüm anlaşmalar para ve pozisyon kaybı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'LİLERİN DE BUNU KABUL EDİP...
Rusya ile Türkiye arasında askeri alandaki işbirliğinin önemini vurgulayan Kosaçev, Ankara'nın dış baskılara karşı bağımsız olduğunu vurguladı.

Kosaçev, ''Bu alanda işbirliğimizin kendi kendine yeter durumda olması önemli. ABD'lilerin de bunu kabul edip bu gerçekle barışması gerekiyor'' dedi.

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Teslimat sonrası Rusya'dan ABD'ye S-400 resti
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