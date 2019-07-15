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’da Neo-Nazi operasyonu: ele geçirildi!

Kuzey ’da, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin eski neo-faşist İtalyan siyasi partisi Senato adayı olduğu belirtilirken; diğer 2’sinin ise havaalanında hangarda sakladıkları füzeyi satmaya çalıştıkları duyuruldu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 17:18
İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi!

İtalya'nın kuzeyindeki Turin şehrinde, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2001 yılında, neo-faşist Forza Nuavo siyası partisinin Senato adayı olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin, Milano'nun kuzeybatısındaki Gallarate şehrindeki evinde, 9 saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane bulunduğu duyuruldu. Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan 'svastika' işlemeli antikanın da ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen füzenin Fransız yapımı olduğu ve gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin bu füzeyi hangarda sakladıkları ve satmaya çalıştıkları bildirildi.

Ayrıca, polis, doğu Ukrayna'daki Rus destekli isyanda yer alan İtalyanlarla ilgili daha önceki bir soruşturma kapsamında bu bulgulara ulaştığını duyurdu.

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İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi!
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