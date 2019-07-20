İran ve İngiltere'den yaşanan gerilim sonrası ilk temas

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cevad Zarif ile görüştüğünü aktardı.

Hunt, Tahran'ın, geçen cumartesi günü, gerginliği azaltmayı istediğine dair verdiği güvencenin aksine hareket ederek, kendilerini son derece hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Eğer bir çıkış yolu bulunacaksa verilen sözlerin eyleme dökülmesi gerektiğini belirten Hunt, "İngiliz taşımacılığı korunmalı ve korunacaktır da." dedi.

"ULUSLARARASI KARARLARA AYKIRI HAREKET ETTİĞİ İÇİN DURDURULDU"

Görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise iki bakan alıkonulan gemilerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, İngiltere'nin, İran petrolünü taşıyan petrol tankerini yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu ancak Tahran yönetiminin tavrının bunun aksine olduğunu savundu.

İngiltere'ye ait geminin uluslararası kararlara aykırı hareket etmesi nedeniyle İran Gemi ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine durdurulduğunu kaydeden Zarif, "konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

TANKER KRİZİ

İran'ın, dün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu, ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

CEBELİTARIK'TA ALIKONULAN İRAN TANKERİ

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.