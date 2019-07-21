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Dünya 13 yaşındaki çocuğu konuşuyor! Uçağı böyle 'çalmaya' çalıştı!

’de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 14:56
Dünya 13 yaşındaki çocuğu konuşuyor! Uçağı böyle 'çalmaya' çalıştı!

Çin'de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

13 yaşındaki çocuk uçak çalmaya çalıştı! O anlar kamerada

Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde meydana geldi. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı; ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırarak uçurmaya çalıştığı görüldü.

Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

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Dünya 13 yaşındaki çocuğu konuşuyor! Uçağı böyle 'çalmaya' çalıştı!
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