İsrail’de 1200 yıllık cami

İsrail Tarihi Eserler Kurumu (İTEK), ülkenin (Tarihi Filistin toprakları) güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Raht kentinde yapılan kazılarda milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllara yani erken İslam devirlerine ait olduğu belirlenen bir caminin bulunduğunu duyurdu. İTEK'ten yapılan yazılı açıklamada

İTEK'e bağlı Kazı Birimi müdürleri Jon Seligman ile Shahar Zur'un, "Bu dünyadaki çok ender keşiflerden biridir. Özellikle de daha önce böylesine bir keşfin yapılmadığı Negev'deki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinin kuzeyinde bulunması çok önemlidir" ifadelerine yer verildi. Seligman ile Zur, ayrıca bulunan caminin dikdörtgen bir yapıda ve güneyinde Mekke yönünde bir de mihraba sahip olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada, bölgede yapılan kazılarda ayrıca tarihi erken İslam dönemine ulaşan ve içinde açık avluların, odaların, kilerlerin ve mutfakların bulunduğu bölünmüş alanlardan oluşan küçük bir yerleşim alanının da ortaya çıktığı belirtildi. İTEK'e bağlı Erken İslam Devri Uzmanı Gideon Avni de yaklaşık 1200 yıllık camiye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu, İslam'ın 636 yılındaki Arap fetihleriyle İsrail'e (Tarihi Filistin) ulaşmasından bu yana keşfedilen en eski camidir."

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