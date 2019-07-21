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Trump'tan şoke eden açıklama! 'Özür dilemeliler'

ABD Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 kadın Demokratik Parti üyesine “Özür dilemelisiniz” dedi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “4 kadın kongre üyesinin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum. Amerika'dan (ve İsrail'den) söyledikleri korkunç (nefret dolu) şeyler için özür dilemeliler. Demokrat Partiyi yok ediyorlar, ama büyük Milletimizi asla yok edemeyecek kadar zayıf ve güvensiz insanlar!” diyerek, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, ve Ayanna Pressley’i hedef aldı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 17:23
Trump'tan şoke eden açıklama! 'Özür dilemeliler'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 kadın Demokratik Parti üyesine "Özür dilemelisiniz" dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 kadın kongre üyesinin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum. Amerika'dan (ve İsrail'den) söyledikleri korkunç (nefret dolu) şeyler için özür dilemeliler. Demokrat Partiyi yok ediyorlar, ama büyük Milletimizi asla yok edemeyecek kadar zayıf ve güvensiz insanlar!" diyerek, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley'i hedef aldı.

NELER OLMUŞTU?

Trump, Temsilciler Meclisi'nin kadın üyelerine, memleketlerindeki yönetimlerinin 'tam bir facia' olduğunu ve 'ülkelerine geri dönüp tamamen yıkılmış suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmaları' önerisinde bulunmuştu.

Bunun üzerine, ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın Kongre üyelerini hedef alan saldırılarını, 'onayladıkları karar tasarısıyla' sembolik olarak kınamıştı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde, Trump, katıldığı bir mitingde yine aynı isimleri hedef almış, destekçileri de Trump'ın Müslüman kongre üyesi Ilhan Omar'a yönelik sözlerine, "Onu ülkesine gönder" şeklinde sloganlar atarak karşılık vermişti.

ABD Başkanı Trump bu kez çizgiyi aştı! Utanç verici...

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Trump'tan şoke eden açıklama! 'Özür dilemeliler'
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