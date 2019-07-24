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Malezya Başbakanı Muhammed'e fahri doktora verilecek

'e, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 16:43
Malezya Başbakanı Muhammed'e fahri doktora verilecek

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Başbakan Muhammed için yarın YÖK Konferans Salonu'nda fahri doktora tevdi töreni düzenlenecek.

Törende, Muhammed'e, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

Yarın saat 12.00'de yapılacak törene, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, Malezyalı bazı bakanlar, YÖK üyeleri ve bazı üniversitelerden akademisyenler ile lisansüstü eğitim gören öğrenciler katılacak.

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Malezya Başbakanı Muhammed'e fahri doktora verilecek
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