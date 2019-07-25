Çankırılı Sarıoğlangillerin Boris’i

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz siyasetçi Boris Johnson'ın ülkesinin yeni Başbakanı seçilmesi dedelerinin köyü Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrilerini sevindirdi. Kendisi gibi akrabalarının birçoğu sarışın olan Johnson'ın ailesine köyde 'Sarıoğlangiller' deniyor. Johnson'un altı kuşak öncesinden kuzeni olan Mustafa Akçaoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada "Johnson'un Türkiye ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı 'Ata topraklarından olmaktan gurur duyuyorum. Ben Kalfatlıyım' sözleri bizim gururumuzdur" dedi. Köy sakinlerinden Mevlüt Kırkpınar, Johnson'un babası Stanley Johnson'un daha önce köylerini ziyaret ettiğini söyledi.Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu. May'in ardından saraya giden Boris Johnson, Kraliçe'den hükümeti kurma görevini alarak resmen ülkenin yeni başbakanı oldu. Başbakanlık resmi konutu ve 10 Numara'ya varışında alkışlarla karşılanan Johnson burada yaptığı açıklamada Brexit mesajı verdi ve "31 Ekim'de (AB'den) ayrılacağız. Yeni ve daha iyi bir anlaşma yapacağız" dedi. Bu arada 8 bakan istifa ederken 6 bakan görevinden alındı. Maliye Bakanlığı'na ise May döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Müslüman Sajid Javid getirildi.Boris Johnson, dün Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldı. 55 yaşındaki Johnson, İngiltere'nin 77. başbakanı oldu.