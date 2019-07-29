Son dakika... ABD'de vahşet: Müslüman diye sokak ortasında öldürdüler!

ABD'de Müslüman adamın katil zanlıları için 32 bin dolarlık ödül konuldu
"KURBAN DİNİ KIYAFETLER GİYİYORDU"
Saldırı görüntülerinin yayınlanması bölgede infiale sebep olurken, İslam-Amerikan İlişkiler Konseyi Başkanı Nihad Awad, herkesi sükûnete davet etti. Awad yaptığı basın açıklamasında, "Bu bir gaspta olabilir, ancak bunun bir nefret suçu olup olmadığını göz ardı edemeyiz. Kurban dini kıyafetler giyiyordu. Ona saldırırken ilk önce takkesini yere attılar. Polisten ve araştırmacılardan ön yargı nedeniyle yapıldığı ihtimalini göz ardı etmemelerini istiyoruz" dedi.