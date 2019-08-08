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Brezilyalı milyarder gözaltında

'da bir zamanlar ülkenin en zengini olan iş insanı gözaltına alındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 23:53
Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında

Brezilya Federal Polisinden yapılan açıklamaya göre, önceki mahkumiyetleri nedeniyle Rio de Janeiro'da ev hapsinde tutulan Batista, "piyasa manipülasyonu" ve "kara para aklama" şüphesiyle ifadeye götürüldü.

Batista, 5 gün boyunca gözaltında tutulacak, gerekli görülmesi halinde gözaltı süresi 5 gün daha uzatılacak.- 30 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Daha önce kamu ihalelerinde çıkar sağlamak için Rio de Janeiro eski valisi Sergio Cabral'a 16,5 milyon dolar rüşvet vermekten suçlu bulunan Batista, geçen yıl da "yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Batista'nın avukatları kararı temyize götürmüştü.

Eike Batista, bir zamanlar ülkenin en zengin adamı ve dünyanın en zengin 10 milyarderinden biriydi.

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Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
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