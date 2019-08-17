Kleopatra’nın parfümü yeniden üretildi

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SÜT banyosu gibi güzellik ritüelleriyle de nam salan Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra'nın 2 bin yıllık parfümünün yeniden üretildiği açıklandı. Güzel kokulara olan düşkünlüğüyle bilinen Kleopatra'nın parfümünü yaratma fikri, Hawaii Üniversitesi'nden profesör Robert Littman ve Jay Silverstein tarafından ortaya atıldı. Mısır'da günümüzde El-Murad adıyla bilinen antik şehir Thmuis'teki arkeolojik kazılarda, 2012'de parfüm dükkânı olduğu düşünülen bir yer keşfedilmişti. Dükkanda, herhangi bir kokuya rastlanmasa da antik Yunan alfabesiyle hazırlanmış parfüm formülleri bulundu. O formüller arasında Kleopatra'nın parfümünün de olduğu düşünülüyordu. Littman ve Silverstein, bu formülleri antik parfümler konusunda uzman olan Alman araştırmacılar Dora Goldsmith ve Sean Couglin'e ulaştırdı. İki uzman da mür ağacı yağı aroması, kakule, zeytinyağı ve tarçının kullanıldığı parfümü 2 bin yıllık tarifteki aslına uygun şekilde yeniden üretti.