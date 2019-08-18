Kedi alerjisine son

Bilim insanlarından hayvan severlere müjdeli bir haber geldi. İsviçre'de bulunan Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar, kedi alerjisine karşı bir aşı geliştirdi. Her 10 kişiden 1'inin evcil hayvanlara karşı alerjisi olduğunu ve bu rahatsızlığın kedilere karşı daha yüksek olduğunu kaydeden uzmanlar, bu nedenle geliştirdikleri aşının hayvan besleme anlayışını tamamen etkileyeceğini söyledi. Zürih Üniversitesi uzmanları "Kedilerin salyalarından, derilerinden ya da yağ bezelerinden yayılan Fel-d1 proteini alerjileri tetikliyor. Geliştirdiğimiz aşı, kedilerin sindirim sisteminin Fel-d1 proteinini tükürükleri ve derileri üzerinden yayılmadan önce yok etmesini sağlıyor" dedi. HypoCat ismi verilen aşı, 54'ten fazla kedi üzerinde 50'den fazla kez test edildi. Sonuçların tamamına yakınının başarı olduğu kaydedildi. Uzmanlar aşının piyasaya çıkması için testlerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi ve 3 yıl içinde aşının raflardaki yerini alabileceğini bildirdi.

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