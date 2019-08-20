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’da 'nin güvenliğini sağlayacak jandarma ekiplerine karşı sosyal medyadan saldırı çağrısında bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 20:06
Fransa’da G7 öncesi 'sosyal medya' operasyonu

Fransa'da 24-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek G7 Liderleri Zirvesi'nin güvenliğini sağlamak için ülkenin Güney batısında bulunan Biarritz şehrine gelen jandarma ekipleri sosyal medyada hedef haline geldi.

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5 GÖZALTI

Bunun üzerine jandarma ekiplerine karşı sosyal medyadan saldırı çağrısında bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

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G7 KARŞITI GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

G7 Liderleri Zirvesi'nin düzenleneceği Biarritz şehirine yakın Hendaye ve İrun'da 80 kadar Sivil Toplum Kuruluşu zirve karşıtı faaliyetler düzenleniyor.

G7 Zirvesi'ne katılan dünyanın en zengin ülkeleri arasında Almanya, Büyük Britanya, İtalya, Japonya, Kanada, ABD ve Fransa bulunuyor. Zirve'de ana konu eşitsizliklerle mücadele olacak.

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Fransa’da G7 öncesi 'sosyal medya' operasyonu
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