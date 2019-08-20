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'da ! Müslüman kız çocuğunun başörtüsünü çıkardılar

’da 14 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çocuğu yerde tekmelerken, başörtüsünü çıkarıp yumurta attı. O anları, saldırıya uğrayan kız çocuğu kaydetti.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 22:38 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 22:38
İrlanda'da ırkçı saldırı! Müslüman kız çocuğunun başörtüsünü çıkardılar
İrlanda'nın başkenti Dublin'in kuzeyinde bulunan Dundrum kasabasında meydana gelen olayda, 14 yaşında başörtülü bir kız çocuğu, bir grup tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı. Kalabalık, kız çocuğunu önce yere düşürüp tekmeledi, daha sonra ise yumurta attılar ve başörtüsünü çıkardılar.

SALDIRGANLAR ARANIYOR
A?Kız çocuğunun saldırıya uğrarken kaydettiği görüntülerde, yerdeki yumurtalar da görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve çocuğa saldıranlar ırkçıların arandığını duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İrlanda Kültür ve Miras Bakanı Josepha Madigan ise yaptığı açıklamada, "Adaletin hızlı tecelli etmesini ve faillerin kıza sürede yakalanmasını umuyorum. En güçlü şekilde dün Dundrum'da yaşanan olayı kınıyorum" sözlerini kullandı..
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İrlanda'da ırkçı saldırı! Müslüman kız çocuğunun başörtüsünü çıkardılar
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