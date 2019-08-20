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Mide bulandıran olaydan haberi geldi! Defalarca edilip tuvalette ölü doğum yapmak zorunda kalmıştı...

El Salvador'da yaşanan haberi dünya gündeminin ilk sırasına oturdu. Edinilen bilgiye göre, defalarca tecavüze uğrayan ve tuvalette ölü doğum yapmak durumunda kalan 21 yaşındaki Evelyn Hernandez hakkında mahkemenin kararı belli oldu. Genç kadın daha önceki ifadelerinde çete üyeleri tarafından defalarca tecavüze uğradığını ve bundan dolayı polise gidemediğini söylemişti. Bahçe tuvaletinde doğum yapmak durumunda kaldığını da aktaran Hernandez, baygın halde hastaneye kaldırıldığını da ifade etmişti. İşte, kan donduran son dakika haberine ilişkin detaylar;

Giriş Tarihi: 20.8.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 20:04
Mide bulandıran olaydan son dakika haberi geldi! Defalarca tecavüz edilip tuvalette ölü doğum yapmak zorunda kalmıştı...

Dünya geneline ilişkin çeşitli kadın örgütlerininden yakından takip ettiği olayına ilişkin gelişmesi yaşandı. El Salvador'da 18 yaşında tecavüze uğrayan ve bahçe tuvaletine doğum yapmak zorunda kalan Evelyn Hernandez hakkında mahkemeden flaş bir karar çıktı.

DEFALARCA TECAVÜZ ETTİLER, TUVALETTE ÖLÜ DOĞUM YAPMAK ZORUNDA KALDI!

Hernandez, Cuscatlan kentine bağlı bir köyde yaşıyordu. Nisan 2016'da bahçe tuvaletinde doğum yapan ve baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Hernandez; hastane personelinin ihbarı sonucu sorgulanmış, ve polise bebeğinin canlı mı ölü mü doğduğunu bilmediğini söylemişti. Ülke genelinde infaal yaratan olay hakkında ise mahkemenin kararı belli oldu.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Mide bulandıran olaydan son dakika haberi geldi! Defalarca tecavüz edilip tuvalette ölü doğum yapmak zorunda kalmıştı...
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