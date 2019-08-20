Mide bulandıran olaydan son dakika haberi geldi! Defalarca tecavüz edilip tuvalette ölü doğum yapmak zorunda kalmıştı...

Dünya geneline ilişkin çeşitli kadın örgütlerininden yakından takip ettiği tecavüz olayına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. El Salvador'da 18 yaşında tecavüze uğrayan ve bahçe tuvaletine doğum yapmak zorunda kalan Evelyn Hernandez hakkında mahkemeden flaş bir karar çıktı.

DEFALARCA TECAVÜZ ETTİLER, TUVALETTE ÖLÜ DOĞUM YAPMAK ZORUNDA KALDI!

Hernandez, Cuscatlan kentine bağlı bir köyde yaşıyordu. Nisan 2016'da bahçe tuvaletinde doğum yapan ve baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Hernandez; hastane personelinin ihbarı sonucu sorgulanmış, ve polise bebeğinin canlı mı ölü mü doğduğunu bilmediğini söylemişti. Ülke genelinde infaal yaratan olay hakkında ise mahkemenin kararı belli oldu.

İşte, son dakika haberinin detayları;