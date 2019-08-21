Zihinsel engelli genci berber dükkanında dövdüler!

Mısır'ın üçüncü büyük şehri Şarkiyya'da zihinsel engelli genç, bir berber dükkanında 5 kişi tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, gencin dakikalarca dövüldüğü anlarda kendini kurtarmak için saldırganlarla mücadele etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu görüldü.

Mısır'da zihinsel engelli gence darp

Korku ile bağıran ve çığlık atan gence kimse yardım etmezken, gencin dakikalarca dayak yediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından Ahmed, "Saldırganlar, gencin yanlış yaptığı iddiasıyla genci dövdüler" dedi.