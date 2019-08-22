Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Ünlü Instagram fenomeni…

ABD’den gelen son dakika haberine göre dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Tiffany Mitchell yaptığı paylaşımla bir anda eleştiri oklarının hedefi oldu. Tennessee eyaletinin başkenti Nashville’de yaşayan Instagram fenomeni Tiffany Mitchell’in 31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşım tüm dünyada olay oldu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.8.2019 09:21
Dünya bu son dakika haberini konuştu! ABD'deki Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'de yaşayan Instagram fenomeni Tiffany Mitchell 31 Temmuz'da yine bir paylaşımda bulundu.