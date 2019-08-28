Kerkük'te Türkmenler yine hedef oldu: 5 ölü, 6 yaralı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün Dakuk ilçesine havan saldırısı düzenlendi." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığından, Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tavuk ilçesindeki dini bir mekana düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak Hükümetinin ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olan Kerkük'ü hedef alan bu terör eylemlerinin faillerine gereken karşılığı vereceğine inanıyoruz" denildi.

Saldırının ilçeye bağlı İmam Zeynelabidin köyünde bir futbol halı sahasında spor yapan Haşdı Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını aktaran Kamil, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

Havan mermilerinin köyün güney batı yönünden terör örgütü DEAŞ militanlarınca atıldığına dikkati çeken Kamil, havan saldırısıyla militanların köye girmeye çalıştığını ancak bölgede görev yapan Irak federal polis gücü tarafından engellendiğini söyledi.

TÜRKMENLER YİNE HEDEF OLDU

Irak Türkmen Cephesince (ITC), dün Kerkük'ün Dakuk ilçesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının hedefinde Türkmenlerin olduğu belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi (ortada), terör örgütü DEAŞ tarafından Kerkük'ün Tavuk ilçesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret ederek dua etti.