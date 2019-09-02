Rusya’nın Mısır Büyükelçisi öldü

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Departmanı, 68 yaşındaki Kirpichenko'nun bu sabah saatlerinde Kahire'deki bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, "Bu sabah, Rusya'nın Olağanüstü Büyükelçisi ve yetenekli bir diplomatı olan Sergey Vadimovich Kirpichenko Kahire'de bir hastanede aniden öldü" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomatın ölümü ile ilgili kısa bir süre içinde açıklama yapacağını da belirtti.

Kirpichenko, Eylül 2011'de Mısır'a büyükelçi ve aynı zamanda Arap Ligi'nde yarı zamanlı temsilci olarak atandı. Rus diplomat daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Suriye'de görev almıştı.