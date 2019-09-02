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haber: Böyle vahşet görülmedi! Genç komedyene etti, futbol sahasına bırakarak kaçtı! Mahkemeden flaş karar

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında yaşanan ve dünya genelinde de büyük infial yaratan olayına ilişkin haberi geldi. 'da yaşamını sürdüren ve yerel olarak tanınan 22 yaşındaki komedyen Eurydice Dixon, evine döndüğü sırada takip edilmiş; evine yaklaşık 300 metre kala ile saldırıya uğramıştı. Genç kadın tecavüze uğrarken cesedi ise futbol sahasında bulunmuştu. Genç komedyenin tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin davada son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme, 20 yaşındaki zanlı Jaymes Todd hakkında flaş bir karara imza attı.

Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:23
Son dakika haber: Böyle vahşet görülmedi! Genç komedyene tecavüz etti, futbol sahasına bırakarak kaçtı! Mahkemeden flaş karar

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 'da 22 yaşındaki komedyen Eurydice Dixon'ın edilerek öldürülmesi ülke ve dünya gündemine bomba gibi düşmüş, tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Genç kadın, düzenlediği bir gösteri sonrasında evinene yürürken takip edilmiş ve saldırıya uğramıştı. Evine gelmesine yaklaşık 300 metre kala saldırgan tarafından tecavüze uğrayan 22 yaşındaki komedyen, sabah saatlerinde ölü halde futbol sahasında bulunmuştu.

GENÇ KOMEDYENE TECAVÜZ ETTİ, CESEDİNİ FUTBOL SAHASINA BIRAKTI!

Edinilen bilgisine göre, Avustralya mahkemesi, Dixon'ın tecavüz edip öldüren Jaymes Todd hakkında flaş bir karar imza attı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

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Son dakika haber: Böyle vahşet görülmedi! Genç komedyene tecavüz etti, futbol sahasına bırakarak kaçtı! Mahkemeden flaş karar
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