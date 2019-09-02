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Son dakika haberi: konser verdiği sırada ! "İki roket vardı..."

Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü İspanyol pop müzik şarkıcısı ve dansçı Joana Sainz, hayranlarının önünde acı içerisinde . Dünya basınından da birçok ajansın geçtiği olay, İspanya'nın başkenti Madrid'in kuzeybatısında yer alan Las Berlanas kasabasında yaşandı. Burada düzenlenen bir festivalde sahne alan 30 yaşındaki İspanyol yıldız, ekibi ile performans sergilediği sırada acı içerisinde kıvranmaya başlandı. Herkesin gözü yere yığılan Joana Sainz, hastaneye kaldırıldı; ancak kurtarılmadı. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 2.9.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 10:26
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı konser verdiği sırada hayatını kaybetti! İki roket vardı...

Dünya ajansları tarafından son dakika kodu ile duyurulan haber, İspanya'nın başkenti Madrid'in kuzeybatısındaki Las Berlanas kasabasında düzenlenen bir festivalde yaşandı. 30 yaşındaki ünlü İspanyol pop müzik şarkıcısı ve dansçı Joana Sainz, festivalde sahne aldığı sırada hayranlarının önünde . Sainz'in üyesi olarak bulunduğu 'Super Hollywood Orchestra', canlı performansını yaklaşık 1000 kişinin önünde gerçekleştiriyordu.

ÜNLÜ ŞARKICI HAYRANLARININ ÖNÜNDE BÖYLE HAYATINI KAYBETTİ!

30 yaşındaki ünlü isim, sahnede aniden yere yığıldı ve perdeler kapatıldı. Sainz bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldı; ancak kurtarılamadı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı konser verdiği sırada hayatını kaybetti! "İki roket vardı..."
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