Kim demiş buzullar eriyor diye

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın buzulların erimesine yol açması üzerine belgesel çekmek için film ekibi, küresel iklimle mücadele üyeleri ve turistlerden oluşan 16 kişiyle Norveç'ten yola çıkan MS Malmö isimli araştırma gemisi Kuzey Kutbu yolunda bir buz kütlesiyle çarpışması sonucu iki buzul arasında sıkıştı. 7 mürettebatı olan İsveç bayraklı gemidekiler helikopterler ve sahil güvenlik botları yardımıyla kurtarıldı. MS MALMÖ İsveç'te buz kıran gemisi olarak uzun süre hizmet verdi.



TRUMP'A MALZEME ÇIKTI

1943'te Helsingborg Limanı'nda inşa edilen gemi, 2004'den beri Norveç fiyordlarında gözlem yapmak isteyen turistlere hizmet vermekteydi. Öte yandan küresel ısınmayla mücadeleyle ilgili hazırlanan raporlara 'İnanmıyorum' diyen ABD Başkanı Donald Trump da geminin buzlara takılmasıyla ilgili haberi twitter'da paylaşarak durumu 'ti'ye aldı. Trump'ın bu hareketi çevreci gruplar tarafından tepkiyle karşılandı.

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