Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Paris yangın yeri! Sarı Yelekliler güçlenerek döndü...

yangın yeri! güçlenerek döndü...

’te eyleminin 45. haftası hareketli geçiyor.Fransız polisiyle göstericiler arasında yine şiddetli çatışmalar yaşandı.Vatandaşların tatilden dönmesiyle güçlenen eylemlerde görevli 7 bin 500 polis, 48 gözaltı ve 123 kimlik kontrolü gerçekleştirmenin yanı sıra 174 kişiye de ceza kesti.

Giriş Tarihi: 21.9.2019 20:29 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 20:34
Paris yangın yeri! Sarı Yelekliler güçlenerek döndü...

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler eylemi tatilden dönen vatandaşların katılımıyla hararetlendi.

Paris'te polisin müdahalesi sert oldu

EYLEMLER ARTTI
Eylemin 45. haftasında Sarı Yelekliler iklim yürüyüşü yapan göstericiler ve emeklilik reformuna karşı çıkan sendikalılarla birlikte Paris'te yoğun eylem günü gerçekleştiriyor.

Şiddetli eylemci grubu olan "Ultra Sarılar" veya "Black Block" olarak adlandırılan eylemci grubunun öğleden sonra yüzlerini kapatarak gösterilere katıldığı ve eylemlerin şiddetini arttırdığı öğrenildi.

48 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güncel verilere göre öğle saatinde 123 kimlik kontrolü ve 48 gözaltı gerçekleştiren güvenlik güçlerinin ayrıca 174 kişiye de ceza kestiği bildirildi..

Paris genelinde görevli 7 bin 500 güvenlik güçlerinin özellikle Champs-Elysees Caddesi'ne geçişi engellemek adına yüzlerce eylemciye cadde giriş noktalarında müdahale ettiği açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Paris yangın yeri! Sarı Yelekliler güçlenerek döndü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN